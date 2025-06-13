Общество

Более 1000 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области

С 9 по 15 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотография: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 9 административных правонарушений, изъяли 26 единиц оружия и 1004 патрона.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.