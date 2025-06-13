Общество

Электроподъемник для инвалидов у псковской библиотеки имени Василева вышел из строя

Электроподъемник, предназначенный для подъема маломобильных граждан в здание библиотеки имени Ивана Василева в Пскове, вышел из строя, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В адрес редакции ПЛН поступило обращение от жителей Пскова, в котором они выразили недовольство тем, что подъёмник не функционирует.

«Проходя мимо бывшего кинотеатра "Октябрь", наткнулся на такую ситуацию. Женщина на инвалидной коляске попросила ее поднять к входу в здание. И я задался вопросом: "Где пандус?". Оказалось, там стоит подъемник в нерабочем состоянии. Нет понимания вообще, для чего устанавливать то, что явно будет ломаться, и починка, как всегда, будет долгой и, подозреваю, дорогой. Или же уберут насовсем это? Можно было бы установить или сделать самый обычный пандус», - обратился пскович.

На запрос редакции в администрации города Пскова отметили, что после того, как электроподъемник вышел из строя, подрядчик по гарантии производил его ремонт.

«В связи с длительной заменой неисправного оборудования принято решение об установке пандуса для маломобильных групп населения. Работы планируется завершить до 4 июля», — заключили в администрации.

Напомним, историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва торжественно открыли в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове 20 февраля текущего года.