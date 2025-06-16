Общество

День русского кваса отмечают 17 июня

Ежегодно 17 июня отмечается праздник, посвящённый традиционному и популярному русскому напитку, – День русского кваса. Этот продукт с тысячелетней историей стал в России национальным достоянием, широко известным за пределами страны, где о его целебных свойствах и необычном вкусе ходят настоящие легенды.

Принято считать, что история празднования Дня началась в 2009 году в городе Твери, где местные производители кваса собрались, чтобы ещё больше рассказать о пользе и качестве своей продукции широкой публике.

Несмотря на то, что квас считается исконно русским продуктом, известно, что ещё 8 тысяч лет назад похожий напиток из зёрен ячменя умели готовить древние египтяне и жители древнего Вавилона. О нём есть упоминания у Геродота, Плиния Старшего и Гиппократа, которые описывали его целебные свойства. Называли такой напиток «цитос» – от латинского слова «zythus». По одной из версий, русское слово «квас» означает «кислый напиток», пишет calend.ru.

На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году. Оно описывает событие, когда киевский князь Владимир «крестил Русь» и повелел «раздать народу пищу, мёд и квас». Уже в 11 веке этот напиток варили повсеместно. Именно на Руси он стал не просто любимым напитком, но настоящим национальным достоянием. Его пили каждый день и крестьяне, и помещики, и военные, и монахи, его наличие в доме считалось признаком благополучия. Крестьяне брали квас в поле и на тяжёлую работу, чтобы восстановить силы и снять усталость. Квас непременно включали в паёк заключённых. Не брезговали напитком и цари. Так, согласно некоторым источникам, Пётр I любил квас с хреном, причём напиток готовили по собственному рецепту императора. Григорий Потёмкин, один из ценителей традиционной русской кухни, ел на основе кваса щи. Великий полководец Суворов обожал квас и вводил его в войсковой паёк своих солдат, считая, что он благотворно сказывается на здоровье.

Кстати, сначала квас делали из различных видов зерновых: ржи, ячменя, овса, пшена, а потом появились и другие варианты – в напиток стали добавлять фрукты, мёд, пряности. Квас делали разный, в зависимости от местности, климата, достатка и вкусов семьи – например, квас с мятой и изюмом, русский квас на ржаном и дроблёном ячменном солоде, северный квас из ржаной муки грубого помола, муки из исландского мха и черносмородиновых листьев, квас белый, красный, сухарный, крепкий, квас окрошечный, имбирный, калиновый, брусничный, из вишни, изюма, груш... К началу 15 века существовало свыше 500 разновидностей этого напитка. Технология изготовления кваса из сухарей появилась гораздо позднее, она позволила упростить технологический процесс. Даже в советское время квас не утратил соей популярности и продавался на улицах из больших бочек. Хорошо утоляющий жажду напиток с удовольствием употребляли солидные мужчины и уважали домашние хозяйки. Не даром квас упоминается в литературных произведениях разных русских писателей, в детских книжках, народных пословицах и поговорках.

К тому же он известен и своими целебными свойствами. На Руси квас пили как лекарство от лихорадки, водянки и других болезней. Его даже прописывали пациентам в лазаретах – он был обязательным диетическим продуктом для выздоравливающих. Историки утверждают, что российские солдаты пили квас, чтобы защититься от инфекционных заболеваний, очистить печень и бороться с хронической усталостью.

Вот и сегодня квас остаётся в России одним из самых популярных и доступных безалкогольных напитков. Но важно помнить, что этот напиток полезен (в частности, для пищеварения и иммунитета), если изготовлен из натуральных продуктов. Современные учёные считают, что естественное брожение и пробиотики кваса способствуют здоровью кишечника и общему благополучию организма, поскольку в нём много витаминов, свободных аминокислот, микроэлементов. В нём есть витамин B12, селен, витамин B2, марганец, тиамин и фолиевая кислота – и это лишь некоторые из дюжины питательных веществ, содержащихся в стакане домашнего кваса. Поэтому квас прекрасно утоляет жажду, восстанавливает силы и повышает работоспособность. Также любят квас и в кулинарии – конечно же, он великолепен в окрошке, часто применяют его и в ботвинье.

Но существуют и некоторые ограничения к употреблению напитка. Поскольку это продукт живого брожения, его не стоит давать детям и беременным. Людям с хроническим гастритом, язвой желудка, циррозом печени и мочекаменной болезнью также лучше воздержаться от употребления этого продукта.

В настоящее время в российских магазинах представлен широкий ассортимент бутилированного кваса, а кто-то любит самостоятельно его приготовить. Но какой бы вы не выбрали, присоединяйтесь к празднованию Дня кваса, попробовав новый вкус этого освежающего напитка. В ряде российских регионов в честь праздника организуются различные просветительские и кулинарные мероприятия, посвящённые «виновнику» торжества. Проходят ярмарки и фестивали, лекции и мастер-классы, где посетители могут попробовать различные сорта кваса, блюда, приготовленные на его основе, узнать о его истории и традициях.