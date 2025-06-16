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Общество

Иван Цецерский: Репутация Пскова не пострадает из-за отмены права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году

18.06.2025 11:19|ПсковКомментариев: 0

Репутация Пскова не пострадает при условии потери права на проведение Ганзейских дней в 2033 году, заявил в беседе с корреспондентом «МК в Пскове» экс-глава города Иван Цецерский.

Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Во-первых, санкционная политика недружественных стран даёт свой результат и, к сожалению, бьёт по народной дипломатии, по межмуниципальным связям», — отметил он, комментируя возможный перенос Ганзейских дней из Пскова в 2033 году. 

По словам экс-главы, Псков был достойно представлен на Международных Ганзейских днях в 2019 году, что позволило получить значительную поддержку из федерального бюджета.

«Вы помните, что очень много было отремонтировано. Та же областная библиотека была очень хорошо сделана. Стадион "Машиностроитель" вошел в эту программу и многие другие объекты», — добавил он.

Иван Цецерский также подчеркнул, что при подаче заявки на 2033 год власти Пскова рассчитывали на дополнительное финансирование для благоустройства города, чтобы сделать его более привлекательным для туристов и повысить качество жизни жителей.

На вопрос о том, является ли отмена права города Пскова стать столицей Ганзейского союза в 2033 году серьезной потерей для города и репутационным ударом, экс-глава ответил: «Репутационного удара особого нет, если бы не та санкционная политика недружественных стран в целом к нашей стране, то можно было бы переживать. А, учитывая, что это одно из звеньев удара по нашей стране, в русле нынешней политики европейских стран, ничего удивительного нет».

Он выразил уверенность, что Псков не остановится в развитии: «Ни в коем случае наш Псков не будет остановлен в развитии. Сегодня очень огромное число федеральных средств направляется на разного рода проекты, программы, и Псков активно в них участвует».

Напомним, с 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни. По информации источников ПЛН, там было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 и 2034 годах другим городам - бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.  

 
Ранее Псков рассчитывал принять Дни Ганзы в 2033 году - в год, когда будет отмечаться 1130-лет с момента первого упоминания города в летописи. 

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В 2019 году Псков проводил XXIX Международные Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня, став вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни.

Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В 2019 году в Ганзейских днях приняли участие 72 европейских Ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов. Официально зарегистрированных участников из ганзейских городов было 1864 человека, из них 1297 иностранных граждан и 567 российских. 11 стран и 60 городов были представлены на Ганзейском рынке.

Стоит отметить, что на официальном сайте Ганзейского союза города России и Белоруссии после 2022 года исчезли с карты городов-членов союза. 

История «Ганзы» начиналась в средние века с небольшой группы купцов, которая к XIII веку превратилась в мощный союз городов Северной Германии, создавший прочные торговые связи от Англии до русских земель и Финляндии. Сегодня Ганзейское сообщество - одно из крупнейших общественных объединений в Европе. 

Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». 

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Цецерский Иван Николаевич Экс-глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы
Источник: Псковская Лента Новостей
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