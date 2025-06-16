Общество

Медали «50 лет совместной жизни» в Пскове получили 17 супружеских пар

Торжественная церемония награждения супружеских пар медалями «50 лет совместной жизни» состоялась сегодня, 17 июня, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Глава города Пскова Борис Елкин обратился к юбилярам с теплыми словами поздравления.

«Я рад вас здесь приветствовать. Мы уже традиционно в этом зале собираемся и чествуем, не побоюсь этого слова, юбиляров, - заметил Борис Елкин. - Конечно же, вы большой пример и для нас, и для подрастающего поколения, и для молодежи, и для тех, кто, может быть, только завел семью».

Он подчеркнул важность примера долгих и крепких отношений: «Каждый новый день — это новая страница жизни, которая пишется. Спасибо вам за то, что вы делитесь этими страницами, делитесь этой книгой, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько ценен брак, насколько ценно друг друга любить и поддерживать в разных ситуациях — как в горести, так и в радости».

Глава города завершил свою речь, вручив юбилярам заслуженные награды: «Этот пример очень важен для нас. От всей души поздравляю вас, и, конечно, желаю вам еще столько же прожить совместно. С праздником!»

К награждению были представлены пары, которые заключили брак в период с 23 марта 1975 года по 17 июня 1975 года.

Всего было награждено 17 супружеских пар. В их число вошли: