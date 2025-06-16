Общество

Стала известна программа псковского зоозащитного фестиваля «Коридор 2025»

Опубликована полная программа III Семейного зоозащитного фестиваля «Коридор», который пройдет на территории псковского зооприюта «Лесопилка» 21 июня. Мероприятие организовано Псковской региональной общественной организацией «Зоозащита» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в зооприюте.

Изображение здесь и далее: «Лесопилка»

Главными событиями фестиваля станет торжественное дефиле собак-выпускников с их новыми семьями и кураторов приютских собак, которое пройдет с 13:00 до 13:45, а также выставка-голосование «Барсик-зоозащитник», где художественная студия «Полосатый кот» представит работы своих учеников - эскизы будущего символа приюта. Гости смогут выбрать лучший образ Барсика, который станет талисманом «Лесопилки».

Программа праздника

С 12:00 открытие фестиваля (с участием Веры Коротковой, руководителя приюта).

Интерактивные площадки:

ЭКОбаза – экологическое просвещение. «Каверинки» – викторины для детей. Книжная полка – лучшая литература и игра от библиотека «Радуга».

С 13:00 до 14:00:

Главное событие: дефиле выпускников.

Вручение благодарностей участникам парада.

С 14:00 до 16:00:

Творческие мастер-классы:

МК Роспись деревянных игрушек. МК Рисуем питомцев с натуры.

Игры с собаками от клуба «Счастливые пёсы».

Гаражная распродажа – уникальные находки в поддержку приюта.

«Корзина Добра» – приносите корма для подопечных «Лесопилки»!

С 15:00 до 16:00:

Концерт на сцене:

Детские песни.

Выступление автора - Константин Духанский.

Выступление автора - «Опаловый цветок».

В 16:15 планируется закрытие фестиваля, общее фото и объявление благодарности партнёрам.

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Проект поддерживает социально ответственное отношение к животным и укрепляет семейные ценности, напомнили в зооприюте.