Общество

Женщины более подвержены тревожным расстройствам — психолог Сергей Калинин

Женский пол больше подвержен паническим атакам в связи с эмоциональной особенностью. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал психолог Сергей Калинин.

«Да, у паники женское лицо. Традиционно считается, что женщины более эмоционально чувствительные и дольше переживают стрессовые ситуации», — отметил психолог. Он добавил, что женская интуиция позволяет глубже воспринимать тревожные факторы, которые мужчины могут не замечать или игнорировать, полагая, что «потом разберемся».

По словам психолога, это может приводить к большему количеству поводов для тревоги у женщин, что, в свою очередь, способствует развитию тревожных расстройств, включая страхи и фобии.

«Женская интуиция воспринимает эти аспекты жизни более тонко, и действительно, поводов для тревоги может возникать больше», — заключил он.