Общество

День приемов участников СВО и их семей по вопросам медобеспечения пройдет в Псковской области

Единый день приемов участников СВО и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения пройдет в Псковской области 20 июня с 10:00 до 12:00 в региональной общественной приемной «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

На вопросы псковичей ответят специалисты Псковского регионального комитета здравоохранения и депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

По всем вопросам можно обращаться как лично (предварительная запись по телефону: 66-25-12), так и в режиме «горячей линии» по этому же телефону: 66-25-12.

Кроме того, приёмы организуют на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

«Тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии "Единая Россия" будут проходить каждый месяц. Их посвятят вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением народной программы партии», - уточнили в региональном отделении.