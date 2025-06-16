Общество

16 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ за неделю в Псковской области

За неделю с 9 по 15 июня с симптомами ОРВИ в Псковской области госпитализировано 16 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Изображение создано ИИ «Шедеврум»

С 9 по 15 июня в Псковской области выявлено 1192 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,4%. В городе Пскове зарегистрировано 557 случаев ОРВИ, или 46,7% от общего количества по региону.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 58 случаев.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Лето – время для отдыха, а не для болезни. Но в жаркую погоду, к сожалению, возрастают риски кишечных инфекций. Какой бы ни была кишечная инфекция – сальмонеллез, дизентерия, гепатит А, ротавирус, энтеровирус и так далее – принципы профилактики одинаковы! Чтобы не омрачить отдых неприятными симптомами, следуйте рекомендациям экспертов управления Роспотребнадзора по Псковской области», - отметили в управлении.