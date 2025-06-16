Главврач санатория «Хилово» удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

Главный врач профсоюзного санатория «Хилово» Женя Дудченко удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Награду в торжественной обстановке вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Санаторий «Хилово», где много лет работает Женя Дудченко, является одним из ведущих лечебных учреждений Северо-Запада, где ежегодно восстанавливают здоровье тысячи членов профсоюзов и жителей области.
В облсовпрофе также подчеркнули, что ее преданность делу, внимание к пациентам и каждодневный труд заслуживают высочайшей оценки.
«От имени всего профсоюзного сообщества Псковской области сердечно поздравляю Женю Ефимовну с присвоением почетного звания! Она — не только высококлассный специалист, но и человек, чья работа напрямую влияет на здоровье и благополучие тысяч людей. В руках таких врачей, как Женя Ефимовна, — наше общее будущее, и мы гордимся, что в нашем регионе есть такие профессионалы. Желаю крепкого здоровья, новых успехов и благодарных пациентов!» - поздравил Женю Дудченко с заслуженной наградой председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
Коллектив санатория «Хилово», пациенты и коллеги также присоединились к поздравлениям.