Общество

Главврач санатория «Хилово» удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

Главный врач профсоюзного санатория «Хилово» Женя Дудченко удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Награду в торжественной обстановке вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Эта награда — признание ее многолетнего труда, профессионализма и вклада в развитие санаторно-курортного лечения в регионе. Женя Ефимовна поблагодарила губернатора за высокую оценку трудов медиков и поздравила коллег с профессиональным праздником», - отметили в Псковском облсовпрофе.

Санаторий «Хилово», где много лет работает Женя Дудченко, является одним из ведущих лечебных учреждений Северо-Запада, где ежегодно восстанавливают здоровье тысячи членов профсоюзов и жителей области.

В облсовпрофе также подчеркнули, что ее преданность делу, внимание к пациентам и каждодневный труд заслуживают высочайшей оценки.

«От имени всего профсоюзного сообщества Псковской области сердечно поздравляю Женю Ефимовну с присвоением почетного звания! Она — не только высококлассный специалист, но и человек, чья работа напрямую влияет на здоровье и благополучие тысяч людей. В руках таких врачей, как Женя Ефимовна, — наше общее будущее, и мы гордимся, что в нашем регионе есть такие профессионалы. Желаю крепкого здоровья, новых успехов и благодарных пациентов!» - поздравил Женю Дудченко с заслуженной наградой председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Коллектив санатория «Хилово», пациенты и коллеги также присоединились к поздравлениям.