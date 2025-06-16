Общество

Форум «Псковская область: место, где хочется жить» станет ежегодным

Форум «Псковская область: место, где хочется жить» станет ежегодным. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Безусловно, мы рассчитываем, что форум "Псковская область: место, где хочется жить" будет ежегодным. Все задачи, которые мы ставили, решены. Нам было очень важно получить обратную связь от наших соотечественников. В настоящее время готовится перечень поручений для того, чтобы уже органы власти могли это принять в работу с учетом мнений и пожеланий тех, кто к нам переехал и планирует переехать», — сказал Михаил Ведерников.

Форум «Псковская область: место, где хочется жить» объединил порядка 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Мероприятие прошло 6—7 июня в Пскове на площадках правительства области, регионального Дома молодежи и Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева.

Губернатор отметил, что программа по переселению соотечественников не способна полностью решить демографическую проблему Псковской области, но это один из важных элементов ее решения.

«К нам едет трудоспособное население, профессиональные кадры. Порядка 40 врачей приехало, порядка 40 учителей, есть инженеры, есть представители иных востребованных профессий. Есть люди, которые хотят работать на земле, создавать свой бизнес. И такие примеры уже есть. С точки зрения демографии это одно значимое слово в общую программу», – добавил губернатор.