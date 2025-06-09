Общество

Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей

Объявлены победители конкурса слоганов, который Псковская Лента Новостей проводила в рамках своего 25-летия.

Первое место заняла Ольга Макарова и ее слоган: ПЛН - Первая. Лучшая. Народная. Его мы впоследствии разместим на мерче Псковской Ленты Новостей. Победителю мы вручим подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озёрная» в Печорском районе и фирменное поло.

Второе место забрал Роман Гнездилов и слоган: ПЛН - Псков. Люди. Новости. Ему подарим сертификат в бассейн «Феникс» и фирменное поло.

Еще одним призером признана Юлия Чекмарева и слоган: И в радости, и в печали ПЛН вместе с вами! Ей достанется сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov и фирменное поло.

Поздравляем наших победителей и благодарим всех за активное участие! Вы были великолепны!

Всех желающих призываем принять участие в нашем новом конкурсе на самый оригинальный и необычный выложенный логотип ПЛН.

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Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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