Общество

Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!»

Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!», который состоялся в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Фото: Кристина Хрусталёва

Маленьким посетителям и их родителям мы предложили делиться своими снимками в специальном альбоме группы Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте». Победителя выявили по количеству лайков. Больше всего «сердец» собрало фото Кристины Хрусталёвой, она получит умные часы.

Напомним, в преддверии Международного дня защиты детей и Всемирного дня молока Псковская Лента Новостей пригласила семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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