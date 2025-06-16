Общество

В Пскове определены три общественных пространства для благоустройства в 2026 году

Определены победители голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Уже в следующем, 2026 году состоится преображение трех городских территорий. Обновят следующие объекты:

Сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона (2132 голосов). Здесь появятся новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, спортивная зона, зелень и дополнительное освещение.

Общественная территория у дома №2 на улице Индустриальной (1636 голосов). Площадка наполнится зонами для отдыха, прогулочными дорожками, новыми скамейками, урнами и освещением.

Общественная территория между домами №12, №14 и №16 на улице Звездной и домом №13 на Сиреневом бульваре (1142 голоса). В рамках благоустройства будет установлена площадка для игры в футбол («пана-ринг»), специальные дорожки для спортивных тренировок и приятных пеших прогулок. Старый заброшенный амфитеатр будет демонтирован.

«Спасибо каждому, кто участвовал в голосовании! Совместными усилиями мы сделаем наш любимый город ещё привлекательнее и удобнее!» - отметил глава города.