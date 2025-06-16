Общество

Михаил Ведерников: «Дружина» - хороший пример для всех псковичей

Члены отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» являются примером того, что каждый может вносить посильную лепту в принесение пользы окружающим людям и региону в целом. Таким мнением поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Перед тем, как начал сходить лед, члены «Дружины» порядка 60 человек вытащили со льда. Там люди, на которых действительно можно опираться. Дружинники спасали жизни во время ДТП, нашли бабушку, которая заблудилась в лесу. Недавно в лесу двое мужчин повредили себе руки бензопилой, и один точно знал, что у него сосед дружинник и знает тактическую медицину. Они до него добрались, он оказал первую помощь, отвез на своем автомобиле в медицинское учреждение. Это хороший пример, неравнодушных людей. Хороший пример того, что все должны хоть немного времени и сил находить, чтобы приносить пользу», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что руководители силового блока также часто привлекают «Дружину» для решения различных задач в сфере безопасности.

«Руководители силового блока очень часто привлекают дружинников для решения различных задач. И мы стараемся их тоже готовить. У нас 9 постоянно действующих филиалов, которые работают в круглосуточном режиме. Там есть круглосуточные дежурные, круглосуточно работают экипажи. Недавно проходили учения с пограничным управлением ФСБ, достаточно серьезные, на хорошем уровне все прошло. Там отрабатывали боестолкновения и на берегу, и на воде, и нейтрализация условных диверсантов, которые должны были уйти на быстроходном катере», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что идея создания «Дружины» появилась после частых запросов от тех, кто по различным причинам не может поехать в зону специальной военной операции.