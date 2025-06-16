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Общество

Сбер и ООО «Смарт Констракшн Ворлд» заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о намерении развития сотрудничества

18.06.2025 20:10|ПсковКомментариев: 0

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «Смарт Констракшн Ворлд» заключили соглашение о намерении развития сотрудничества. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор ООО «Смарт Констракшн Ворлд» Ольга Бехтерева.

Стороны договорились о содействии развитию инфраструктурного, специализированного промышленного и гражданского строительства. В рамках сотрудничества предусмотрен обмен опытом в рамках реализации уникального проекта по развитию технологии производства инновационных строительных материалов: серобетона, сероасфальтобетона, гранулированного серобетона, шпал из серобетона.

«Мы видим свою роль не только в предоставлении финансовых решений, но и в активном содействии реализации стратегически важных проектов. Обмен опытом и поддержка уникальных инициатив, соответствуют нашей миссии — способствовать устойчивому развитию экономики России. Совместная работа позволит сформировать новые стандарты в строительной отрасли, обеспечивая высокое качество, технологичность и экологичность возводимых объектов», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Наша цель совершить прорыв в строительной отрасли России, производить и продвигать новые инновационные строительные материалы в первую очередь для инфраструктурных проектов нашей Великой Родины, реализовывать самые сложные решения с точки зрения климата, на протяжении Северного морского пути, а также в регионах Черного и Каспийского морей. Серобетон и сероасфальтобетон это сверхпрочный и экологичный бесцементный бетон, уже давно и активно используемый во всем мире при инфраструктурном строительстве, основным компонентом для его получения является сера, а Россия обладает одним из самых больших ее запасом. Область применения серобетона весьма обширная от гидротехнической, дорожной, военной, атомной и аэрокосмической отраслей. Верю, что наша совместная работа со Сбербанком привнесет ощутимый вклад в успешное будущее России», - добавила генеральный директор ООО «Смарт Констракшн Ворлд» Ольга Бехтерева.

Источник: Псковская Лента Новостей
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