Общество

Развитие муниципального сотрудничества обсудили главы Псковского и Тосненского районов

Рабочая встречая главы Псковского района Натальи Федоровой, главы Тосненского муниципального района Александра Канцерева и главы администрации муниципалитета Михаила Носова прошла в Ленинградской области, сообщается на странице Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Сегодня работаем в Тосненском районе Ленинградской области. По приглашению коллег знакомимся с жизнью района в рамках развития межмуниципального сотрудничества. В Тосно осмотрели центр города, ознакомились с объектами благоустройства, интересными формами площадок для массового отдыха жителей разных возрастов. Возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны. На территории Тосненского района в годы Великой Отечественной шли жестокие бои на подступах к Ленинграду. Героическая история роднит наши муниципалитеты», - отметила Наталья Федорова.

Наибольший взаимный интерес вызвала сфера внутреннего туризма.

«В ней у наших районов есть хорошие перспективы. Пригласила коллег посетить наш район и ближе познакомиться в том числе и с объектами туризма. Кроме того, готовы сотрудничать в направлении культуры, патриотического воспитания молодежи, развитие поискового движения. А делегация Псковского района получила приглашение на 95-летие Тосненского района в августе текущего года. До этого момента с коллегами готовим проект соглашения о межмуниципальном взаимодействии и сотрудничестве. Спасибо за тёплый прием!» - добавила Наталья Федорова.