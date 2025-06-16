Общество

Впервые в Великих Луках зафиксирована повышенная цветность воды в реке Ловать

Впервые в Великих Луках была зафиксирована повышенная цветность воды в реке Ловать, сообщили в администрации города Великие Луки в ответ на вопросы взволнованных горожан.

В администрации отметили, что, по информации предприятия «Водоканал», которое отвечает за забор и очистку воды из реки выше городской плотины, ситуация с аномально высокой цветностью воды является беспрецедентной.

«Подобное явление наблюдается впервые за всю историю существования "Водоканала"», — отметили в администрации.

Для выявления источника загрязнения специалисты предприятия провели отбор проб воды по всему течению реки, начиная с приграничной с Беларусью территории в районе поселка Усвяты и заканчивая водозабором в Великих Луках (Водопроводный переулок, дом 10). Анализ проб показал, что повышенная цветность воды наблюдается повсеместно.

Администрация подчеркнула, что предприятие «Водоканал» не осуществляет сброс сточных вод в реку Ловать, и ответственность за общее состояние воды в реке не входит в сферу его деятельности.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил качество воды в реке Ловать. По состоянию на 5 июня качество не отвечало требованиям СанПиН по микробиологическим показателям в районе городского пляжа города Великие Луки. Следовательно, указанная зона рекреации непригодна для отдыха.