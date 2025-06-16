Круглый стол по вопросам поддержки участников СВО организует «Деловая Россия» в пресс-центре ПЛН

Круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, состоится сегодня, 19 июня, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его участниками станут представители общественности, власти и бизнес-сообщества. Под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» формируется их комплексное взаимодействие, нацеленное на эффективную помощь бойцам СВО и их близким.
Почему региональное отделение организации «Деловая Россия» решило создать проект по мерам поддержки участников СВО? Какой спектр мер государственной поддержки на сегодняшний день доступен для данной категории? Какие варианты трудоустройства предлагаются ветеранам СВО?
Эти и многие другие вопросы в формате круглого стола обсудят:
Начало в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.