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Круглый стол по вопросам поддержки участников СВО организует «Деловая Россия» в пресс-центре ПЛН

19.06.2025 12:21|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, состоится сегодня, 19 июня, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его участниками станут представители общественности, власти и бизнес-сообщества. Под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» формируется их комплексное взаимодействие, нацеленное на эффективную помощь бойцам СВО и их близким.  

Почему региональное отделение организации «Деловая Россия» решило создать проект по мерам поддержки участников СВО? Какой спектр мер государственной поддержки на сегодняшний день доступен для данной категории? Какие варианты трудоустройства предлагаются ветеранам СВО? 

Эти и многие другие вопросы в формате круглого стола обсудят: 

  • Юрий Вячеславович Бурлин - сопредседатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
  • Татьяна Владиславовна Николаева - заместитель председателя комитета по соцзащите Псковской области
  • Алексей Вячеславович Васильев - начальник отделения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по городу Пскову и Псковскому району.
  • Наталья Валерьевна Папишина, заместитель директора по специальным проектам центра «Мой бизнес». 
  • Андрей Владимирович Копосов - Региональный директор офиса «Псковский» ПСБ
  • Галия Закариевна Акчурина - исполнительный директор Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Начало в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.

Источник: Псковская Лента Новостей
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