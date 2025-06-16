Общество

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы по маршруту Минводы — Псков — Калининград по средам

Авиарейс Минводы — Псков — Калининград — Псков — Минводы авиакомпании «Азимут», летавший каждую среду, отменяется с 9 июля, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей генеральный директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов.

«Рейсы будут отменены ориентировочно до окончания октября. Такое решения приняла сама компания "Азимут"», - заявил Артем Тарасов.

Аналогичный рейс, выполнявшийся в воскресенье, сохраняется в расписании.

Напомним, с 15 января до 24 марта были отменены утренние авиарейсы Псков - Москва от авиакомпании «Азимут». На сегодняшний день они восстановлены.