Общество

В ходе операции «Нелегал» в Псковской области выявили свыше 50 нарушений

В рамках межведомственного взаимодействия псковские полицейские при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии на территории Псковской области провели первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

Цель проведения операции - выявление и пресечение каналов незаконной миграции, деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к организации незаконной миграции.

Сотрудниками подразделений по вопросам миграции совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову выявлено свыше 50 нарушений миграционного законодательства. Наложены штрафы на сумму более 300 тысяч рублей, а четыре иностранных гражданина будут возвращены в страны гражданской принадлежности на основании решения об административном выдворении.

Составлено 14 протоколов на работодателей за незаконное использование труда иностранцев. Проверены более 80 мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, объектов строительства.

Кроме того, полицейские контролируют маршруты возможной транспортировки иностранных граждан, прибывших в страну незаконно.

Установлены три факта фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

Управление МВД России по Псковской области просит граждан проявить бдительность и активную гражданскую позицию по информированию органов внутренних дел о фактах незаконного нахождения и проживания иностранных граждан.

На данный момент осуществлено порядка 70 контрольно-надзорных мероприятий. Операция продолжается.