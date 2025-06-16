Общество

«Круглый стол»: «Деловая Россия» о вопросах поддержки участников СВО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, который состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 19 июня.

Его участниками стали представители общественности, власти и бизнес-сообщества. Под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» формируется их комплексное взаимодействие, нацеленное на эффективную помощь бойцам СВО и их близким.

Почему региональное отделение организации «Деловая Россия» решило создать проект по мерам поддержки участников СВО? Какой спектр мер государственной поддержки на сегодняшний день доступен для данной категории? Какие варианты трудоустройства предлагаются ветеранам СВО?

Эти и многие другие вопросы в формате круглого стола обсудили: