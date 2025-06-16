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Дмитрий Быстров о новом сквере напротив автовокзала в Острове: Подрядчик справился с задачей

Рабочую встречу с представителями подрядчика, обустроившего сквер напротив дома №14 по улице Пригородной в Острове, провел глава района Дмитрий Быстров. О результатах он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Посетил сквер напротив дома №14 по улице Пригородной в Острове, где провёл рабочую встречу с представителями подрядчика, реализовавшего проект благоустройства данной территории. Сквер благоустроен по проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Эта территория стала победителем народного голосования в прошлом году, именно за неё проголосовало большинство островичей», - сообщил глава района.

Во время обхода территории сквера он обратил внимание на несколько неприжившихся саженцев берёзы и участки почвы, где не пророс травянистый газон.

«Обратился к подрядчику, чтобы в рамках гарантийных обязательств в кратчайшие сроки исправить данную ситуацию. Это место, где не только играют дети и проводят время пенсионеры. Тут рядом жилая зона, находится автовокзал, для любого жителя и гостей города, посещающих сквер, всё вокруг должно радовать глаз и дышать позитивом. В целом подрядчик справился с поставленной задачей и сделал всё качественно», - сказал Дмитрий Быстров.

Он добавил, что в этом году погодные условия благоприятствуют бурному росту растительности.

«Обратил внимание, что и здесь уже есть необходимость в покосе», - уточнил Дмитрий Быстров.

Осмотрев детский игровой комплекс, глава района поинтересовался качеством и экологичностью применённых материалов, а также сроком эксплуатации объекта. При реализации проекта по благоустройству сквера был произведён довольно большой комплекс работ: выкорчеван кустарник, сделаны покрытия и пешеходные дорожки, установлено освещение, смонтирована детская игровая площадка, установлены скамейки и урны для мусора.

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Напомним, работы по благоустройству начались весной текущего года.