Общество

Мастер-классы и квизы организуют в Пскове на День молодёжи

Молодёжь Пскова приглашают отметить День молодёжи 28 июня. Пространство «Творчество» Дома молодёжи подготовило увлекательные мероприятия и мастер-классы, на которые могут записаться все желающие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Для ребят подготовлены разнообразные активности, направленные на раскрытие творческих способностей, общение и получение полезных навыков: в зоне коворкинга будут организованы мастер-классы по различным направлениям искусства.

Программа:

13:00 - Мастер-класс по танцам от преподавателя школы танцев «Dance Family» Дарьи Федоровой;

14:15 - Мастер-класс по ораторскому искусству от тренера по голосу и речи, сооснователя «Ежевика. Пространство для развития» Ирины Соловьёвой;

15:30 - Бизнес-квиз «Прокачай предпринимателя» проведет Псковское региональное отделение «Деловая Россия»;

16:45 - Мастер-класс по театральному искусству от Молодежного театра «Контекст»;

18:00 - Мастер-класс по личному стилю «Актуальные тренды для молодежи» от стилиста, имиджмейкера Ольгаи Болотовой и показ мод от апсайкл-студии пошива уникальной одежды «KAРМАН».

Также на втором этаже Дома молодежи будет работать зона отдыха с диджеем и зона киберспорта.

Все желающие могут записаться сразу на несколько направлений по ссылке.