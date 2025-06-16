Мастер-классы и квизы организуют в Пскове на День молодёжи

Молодёжь Пскова приглашают отметить День молодёжи 28 июня. Пространство «Творчество» Дома молодёжи подготовило увлекательные мероприятия и мастер-классы, на которые могут записаться все желающие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».
Для ребят подготовлены разнообразные активности, направленные на раскрытие творческих способностей, общение и получение полезных навыков: в зоне коворкинга будут организованы мастер-классы по различным направлениям искусства.
Программа:
Также на втором этаже Дома молодежи будет работать зона отдыха с диджеем и зона киберспорта.
Все желающие могут записаться сразу на несколько направлений по ссылке.