Бежаницкому округу присвоят звание «Край партизанской славы»

Почетное звание «Край партизанской славы» присвоят Бежаницкому муниципальному округу. Решение принято на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие прошло в преддверии памятной даты — Дня партизан и подпольщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии: правительство Псковской области
Глава региона напомнил, что с 2018 года почетное звание носят семь муниципалитетов: Дедовичский, Себежский, Новосокольнический, Невельский, Стругокрасненский, Гдовский, Усвятский районы и округа.
В этом году на присвоение почетного звания «Край партизанской славы» претендовали Бежаницкий и Новоржевский муниципальные округа.
В своих выступлениях глава Бежаницкого округа Елена Иванова и Глава Новоржевского округа округа Любовь Трифонова рассказали об истории партизанского движения в муниципалитетах в годы Великой Отечественной войны, главных победах и значимых событиях партизанских отрядов во время борьбы с фашистами на оккупированных территориях. Отдельное внимание уделили сохранению исторической памяти и патриотической работе с молодым поколением.
Комиссия проанализировала заявки от каждого муниципалитета, подробно обсудила исторические факты и оценила работу по патриотическому воспитанию, сохранению и благоустройству воинских захоронений и монументов. По итогам обсуждения было решено, что почетное звание «Край партизанской славы» получит Бежаницкий муниципальный округ.
Партизанское движение на территории Бежаницкого муниципального округа возникло с первых дней оккупации. В ходе партизанской борьбы осуществлялось тесное взаимодействие Ленинградских и Калининских бригад, которые участвовали в рельсовой войне и боях по уничтожению немецких гарнизонов, борьбе с карательными экспедициями фашистов, жители края активно участвовали в организации продовольственных обозов в Ленинград.
В завершение губернатор поблагодарил участников комиссии за работу и детальное изучение представленных материалов. «Присвоение почетного звания — не итог, а новый этап работы в муниципалитете. Вместе со званием округ получает ежегодный поощрительный грант. Напомню, что с этого года мы его увеличили до 1 млн рублей. Эти средства должны целенаправленно распределяться на благоустройство памятников, работу с молодежью, помощь поисковым отрядам. Из года в год нужно подтверждать, что звание "Край партизанской славы“ заслужено в полной мере», — заключил Михаил Ведерников.
Напомним, закон Псковской области «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.