Общество

В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН

31 сотрудник из УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областям, ГУФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, впервые принятые на должности среднего и старшего начальствующего состава в УИС, завершили профессиональное обучение в Псковском филиале университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В течение месяца в Псковском филиале университета ФСИН России слушатели изучили теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, прошли физическую и огневую подготовку.

Все выпускники получили свидетельства об успешном освоении программы профессиональной подготовки по должности служащего «Инспектор», которые им вручил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев. За успехи, достигнутые в ходе обучения, лучшие слушатели курсов профессионального обучения были отмечены благодарственными письмами.