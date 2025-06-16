Общество

Прокурор Псковской области посетил великолукский исправительный центр

С целью осуществления контроля за соблюдением прав и законных интересов осужденных к принудительным работам ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области посетили прокурор региона Андрей Мошков, представители областной прокуратуры, прокуратуры города Великие Луки, а также члены Общественной наблюдательной комиссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении врио начальника УФСИН Алексея Денисьева и руководства исправительного центра проверяющие ознакомились с коммунально-бытовыми условиями, созданными в общежитии для осужденных. Были осмотрены жилые комнаты, помещения для приготовления и приема пищи, комната воспитательной работы, бытовые объекты, дежурная часть.

В завершение визита Андрей Мошков указал на неукоснительное соблюдение прав и законных интересов осужденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.