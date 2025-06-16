Псковичи вместе со всей страной почтят память павших в годы войны минутой молчания

Псковская область 22 июня присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». В 12.15 по московскому времени жители региона вместе с гражданами России из других субъектов прервутся от дневных дел и вспомнят жертв Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
На одну минуту жизнь в стране замрет: люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну ХХ века или погибших в боях. Во время проведения акции приостановится вещание на телевидении, радио и кабельных каналах. В эту минуту, как правило, прекращают работу кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт и личные автомобили, на предприятиях, где позволяет технологический процесс, приостанавливается работа.
Всероссийская акция «Минута молчания» направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан. Акция призвана объединить всех россиян в едином порыве памяти о героическом подвиге народа в годы войны и укрепить связь между поколениями.