Общество

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области утвердили план работы на второе полугодие 2025 года

Под председательством Джемала Малышева участники очередного заседания Общественного совета при УМВД России по Псковской области рассмотрели несколько общественно-значимых вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

Первая тема была посвящена мерам по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. Инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова рассказала, что в весенне-летний период совместно с сотрудниками ПДН на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП и недопущению нарушений ПДД водителями СИМ, вело- и мототранспорта, в том числе, несовершеннолетними.

Кроме того в преддверии летних каникул проведено профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»: во всех районах области прошли родительские собрания, беседы с водителями и детьми, акции и рейды.

Спикер отметил, что на базе Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводятся профилактические занятия для детей различных возрастных категорий. Обучающиеся приобретают навыки безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, обучаются приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшему, а также основным способам организации пропагандистской деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Второй вопрос заседания был посвящен обеспечению безопасности детей в летних оздоровительных лагерях Псковской области. По данной теме подробно рассказала старший инспектор отдела ОД УУП и ПДН УМВД России по Псковской области капитан полиции Ольга Панова. Выступающая отметила, что в УМВД России по Псковской области организован и проводится комплекс мероприятий, связанных с проведением летней детской оздоровительной кампании. К работе с детьми в летний период будет привлечено более 3500 человек, в том числе 187 студентов вузов и колледжа в качестве вожатых, более 200 медицинских работников, 270 поваров.

Ольга Юрьевна отметила, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения летней оздоровительной кампании 2025 года запланировано проведение сотрудниками ПДН, УР и УУП разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их законными представителями о правилах поведения в летний период, об опасностях, возникающих с открытием купального сезона, передвижением всеми видами транспорта, пребыванием в ночное время без сопровождения законных представителей, а также о недопустимости совершения правонарушений и иных противоправных деяний; осуществление профилактических мероприятий в жилом секторе, а также с лицами, ранее судимыми, в отношении которых в соответствии с требованиями законодательства установлен административный надзор.

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних и обеспечения безопасности перевозок детей автомобильным транспортом к местам летнего отдыха сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены совместно с органами образования и транспортной инспекцией целенаправленные профилактические мероприятия, целевые проверки оснащения техническими средствами регулирования движения мест расположения дошкольных учреждений, учебных заведений, загородных детских оздоровительных лагерей, а также маршрутов групповых перевозок к местам отдыха и оздоровления. По результатам обследования будут составлены акты с указанием выявленных замечаний, исполнителей, сроков исполнения.

Для незамедлительного реагирования на факты совершения правонарушений на территории лагерей детского отдыха в мае – сентябре 2025 года наряды сил единой дислокации максимально приближены к местам нахождения указанных объектов.

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области наметили несколько перспективных направлений для совместных с сотрудниками ПДН мероприятий.

Третьим вопросом заседания стало утверждение Плана работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2025 года. Все проголосовали единогласно.

В заключительном слове председатель совета поблагодарил присутствующих за конструктивную и плодотворную работу.