Общество

Коллектив швейной фабрики «Славянка» поздравил Александр Козловский с 80-летием со дня основания предприятия

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский вместе с секретарем Псковского городского отделения «Единой России» Валерием Филимоновым поздравил генерального директора Псковской швейной фабрики «Славянка» Елену Александровну Косенкову и коллектив с 80-летием со дня основания предприятия. Об этом Александр Козловский написал в своём Telegram-канале.

Фотография: Александр Козловский / Telegram-канал

По его словам, «Славянка» – не просто стабильное, успешно работающее предприятие, а настоящая опора легкой промышленности Псковской области и значимый игрок на российском рынке. С момента основания в 1945 году фабрика ни на день не прекращала работу, выпуская качественную продукцию и обеспечивая рабочие места для сотен псковичей. Сегодня здесь трудится более 500 человек, производство оснащено современным оборудованием, а ассортимент включает мужскую и детскую одежду, пользующуюся высоким спросом по всей стране.

Фабрика активно развивается, работает с молодежью, участвует в профориентационных проектах и акциях – в том числе в «Неделе без турникетов» регионального отделения СоюзМаш России.

Депутат Госдумы от Псковской области вручил Елене Александровне и сотрудникам фабрики благодарственные письма Комитета Госдумы по промышленности и торговле, а также награды лично от себя – в знак признания их профессионализма, ответственности и любви к делу.

«От всей души благодарю коллектив «Славянки» за вклад в развитие отечественной легкой промышленности. Желаю дальнейших успехов, стабильности и новых производственных горизонтов!» - пишет Александр Козловский.