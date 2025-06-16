Общество

Санэпидобстановку обсудили депутаты Островского района на очередной 39-й сессии

Санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории муниципалитета обсудили депутаты Островского района на очередной 39-й сессии, сообщается в Telegram-канале главы района Дмитрия Быстрова.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

С докладом выступила начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах Нонна Шагова. По её словам, в течении прошлого года отмечен возросший процент заболеваемости ОРЗ, особенно среди детей.

«В качестве положительного момента – хороший показатель прививаемости населения и снижение показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тревожный факт – пять зарегистрированных случаев коклюшем среди детей», - сообщил Дмитрий Быстров.

Также специалист обозначила ряд проблемных моментов, в том числе связанных с качеством воды из водопровода. В целом санэпидобстановку в Островском районе она охарактеризовала, как стабильную.

Заслушав информацию, депутаты задали несколько вопросов докладчику, связанных с обстановкой по клещевому энцефалиту на территории муниципалитета, причинами распространения клещей и их активностью. По словам Нонны Шаговой, благодаря пониманию и оперативному реагированию в этом вопросе районной администрации, что выразилось в увеличении выделенного объёма средств на обработку специальными средствами и соответственно возросла площадь обработанных участков.

«Поинтересовался, как продолжительный дождливый период в мае-июне повлияет на динамику различных, возможно, негативных факторов санитарно-эпидемиологической сферы. Чего нам следует ожидать и к чему готовиться? Если уже есть какая-то информация, надо заблаговременно обсудить и по возможности принимать превентивные меры. Нонна Шагова заверила, что пока никаких экстремальных ситуаций не предвидится. При этом населению необходимо проявить осторожность и не начинать купальный сезон раньше времени, тем более в неприспособленных для этого местах. При повышенном уровне воды существует повышенный риск заражения инфекциями, передающимися водным путём. В период паводков и наводнений вода может быть загрязнена различными патогенными микроорганизмами, такими как бактерии, вирусы и паразиты, которые могут вызывать различные заболевания», - добавил Дмитрий Быстров.

В ходе сессии депутаты также внесли ряд изменений и дополнений, связанных с районным бюджетом на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.