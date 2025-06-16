Общество

Сотрудники СКР по Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной к трагической дате — Дню памяти и скорби, который отмечается в России сегодня, 22 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

Сотрудники следственного управления возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата. Минутой молчания они почтили память павших героев.