Общество

Церемония перезахоронения останков 23 бойцов прошла в Новоржеве

Церемония перезахоронения останов 23 бойцов Красной Армии, поднятых поисковым отрядом «Пламя» в апреле 2025 года у деревни Шестово, прошла на братском захоронении Новоржева сегодня, 22 июня. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова/ страница ВКонтакте

На траурной церемонии собрались жители Новоржева, представители органов власти и общественных организаций, представители молодого поколения, члены поискового отряда. Перезахоронение прошло с почестями и по православной традиции: настоятель храма протоиерей Стефан Вахрушев совершил чин отпевания воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Память бойцов почтили минутой молчания.

«Низко склоняем головы перед теми, кто верой и правдой сражался за наше мирное будущее, кто освобождал нашу Новоржевскую землю от врага, кто ценой своей жизни завоёвывал Победу», - написала Любовь Трифонова.