Общество

Почти 1,4 тысячи детей отдохнут в летних пришкольных лагерях Великих Лук

Две смены организовали на период летних каникул для великолукских школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении образования.

«Всего в период летних школьных каникул организовано две смены с 27 мая по 7 июля на общее количество детей – 1395 человек, из них 117 - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - сообщили в управлении.

17 июня открылась вторая смена на базе четырех общеобразовательных учреждений, во время которой отдыхают 225 обучающихся (в том числе 12 – подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации).