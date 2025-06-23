«Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ. ВИДЕО

В Пскове водитель уехал с места ДТП на площади Героев-Десантников, но потом вернулся

«Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ливни и «ливнёвки»

По факту поджога автомобилей на улице Алтаева в Пскове проводится проверка