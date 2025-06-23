Общество

Псковская «Школа межэтнической журналистики» сертифицирована для набора учеников на 10-й сезон

В Москве прошла установочная конференция XI Всероссийского наставнического проекта «Школа межэтнической журналистики», в которой приняли участие кураторы из 16 регионов России, в том числе из Пскова. В сентябре проект стартует в стране в одиннадцатый раз, псковская «Школа межэтнической журналистики» открывает набор учеников на десятый сезон, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе.

Фото здесь и далее: псковская «Школа межэтнической журналистики»

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» реализуют ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики. Программа обучения состоит из двух модулей: регионального и федерального.

Региональный блок включает 20 академических часов. За это время ученики ШМЖ в регионах получают базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли и основах государственной национальной политики, а главное – создают работы на межэтническую тематику в разных журналистских форматах и публикуют их в региональных и федеральных СМИ.

Лучшие выпускники регионального модуля отправятся в декабре на федеральный модуль в Москву, чтобы поучаствовать в этноэкспедиции и творческих лабораториях, а также послушать лекции и получить мастер-классы ведущих специалистов по межэтнической тематике.

Обучение бесплатное, все расходы по участию в федеральном модуле, включая проезд, питание и проживание учеников несут на себе организаторы проекта.

Занятия в «Школе межэтнической журналистики» в Пскове начнутся в сентябре. Записываться можно уже сейчас в группе «ВКонтакте».

На установочной конференции ШМЖ, которая проходила в Общественной палате РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала об изменениях в программе школы. Участники проекта пообщались с главой комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимиром Зориным и деканом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Еленой Вартановой, а также обсудили теорию и практику предстоящей работы.