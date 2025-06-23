Общество

Михаил Ведерников награжден орденом Почета за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области

Указом президента Российской Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников удостоен ордена Почета за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Государственную награду главе региона вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Торжественная церемония состоялась в Москве.

Орден Почета — государственная награда, учрежденная указом президента Российской Федерации в марте 1994 года.

Орден вручается за значимые достижения перед обществом и страной: за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность; значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, искусства, истории и русского языка; особые заслуги в усовершенствовании российской системы образования, продвижении, поддержке и популяризации детского и юношеского спорта; за достижения в научно-исследовательской деятельности и высокие производственно-экономические показатели в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, связи, энергетике и на транспорте.