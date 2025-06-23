Общество

Наталья Федорова присоединилась к работам по благоустройству на острове Залита

Глава Псковского района Наталья Федорова с рабочей поездкой по вопросам благоустройства посетила межселенную территорию Талабских островов. Специалисты администрации, депутаты и общественники внесли свой вклад в преображение некоторых локаций на острове Залита. Об этом Наталья Федорова рассказала на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На общественных территориях покрасили скамейки и очистили от мха брусчатку, провели ремонт фотозоны «Я люблю Талабы», прибрали мусор вблизи площадок для накопления ТКО. На территории памятника Маяк героям гражданской войны покосили траву, установили ограждение и памятную табличку с QR-кодом и информацией о мемориале, убрали лишнюю растительность вокруг памятного места и у выхода на северный берег.

«Местные жители оборудовали спуск к озеру. С точки зрения удобства и безопасности необходимо установить к лестнице перила и подсыпать подход к ней. Также проверили рабочее состояние водоразборных колонок на острове имени Залита – от местных жителей поступали обращения, был проведен ремонт. Несколько часов совместного труда - это наша помощь жителям островов в благоустройстве уникальной территории нашего района», - отметила Наталья Федорова.