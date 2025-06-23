Общество

Стало известно имя столичного блогера, который приедет в Псков на День молодежи

28 июня в Доме молодежи Пскова каждый желающий сможет встретиться с креативным директором Hate Agency, блогером, комикессой, участницей шоу «Рассмеши комика!» и пятого сезона «Comedy Баттл», видеоблогером, ведущей проекта «Гуд Морнинг», «Сметана ТВ» Евгенией Гришечкиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политики Псковской области.

Встреча начнется в 16:30 и обещает стать ярким событием для молодого поколения региона. Регистрация по ссылке.

После встречи поклонников ожидает долгожданная автограф-сессия.