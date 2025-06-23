Общество

Псковские курсанты подготовили концертную программу в честь выпуска

Курсанты выпускного курса подготовили концертную программу, посвященную годам обучения в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

На свой праздник курсанты 4 курса пригласили руководство, строевых офицеров, преподавателей и всех желающих сотрудников.

В ходе мероприятия его участники вспомнили об успехах, достигнутых во время обучения в Псковском филиале Университета ФСИН России. На сцену поднялись победители и призеры научных, спортивных и творческих мероприятий различного уровня, а также волонтеры. И оказалось, что на курсе каждый из курсантов внес свой вклад в копилку побед образовательной организации.

Курсанты подарили родному филиалу творческую программу, которая включала в себя вокальные и танцевальные номера, после чего поблагодарили своих преподавателей и наставников, строевых офицеров и всех сотрудников за годы обучения в образовательной организации.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев пожелал будущим сотрудникам уголовно-исполнительной системы успехов, удачи и радости.