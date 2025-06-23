Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 27 июня

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках президентского нацпроекта «Кадры» пройдет во всех муниципалитетах Псковской области 27 июня, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Более 100 работодателей представят 3 тысячи вакантных рабочих мест.

В программе ярмарки лекции и мастер-классы, тематические игры и профориентация, презентация возможностей образовательной системы региона.

Самая большая площадка запланирована в Пскове с 12:00 до 16:00 в СРЦ «Простория».

С программой мероприятий в вашем муниципальном образовании можно ознакомиться на сайте.