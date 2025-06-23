Общество

Масштабный опрос псковичей проведут профсоюзы и Народный фронт

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провел рабочую встречу с руководителем регионального исполкома Народного фронта Виктором Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Стороны обсудили совместную работу в области обеспечения общественного контроля за реализацией приоритетных национальных проектов. Они также поговорили о проведении масштабного опроса граждан с целью актуализации проблематики в жизненно важных сферах, таких как ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт, городская среда, социальное обеспечение и трудоустройство.

После проведения опроса и последующего анализа результаты планируется представить лидеру движения, президенту Владимиру Путину.

Также в ходе встречи обсудили дальнейшие шаги в рамках гуманитарной миссии по поддержке бойцов СВО.

Ранее Народный фронт запустил опрос среди россиян, чтобы выяснить, чувствуют ли они поддержку многодетных семей со стороны государства и общества.