Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Страна невыученных уроков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко будут рассуждать о том, почему при принятии любых общественно значимых решений власти не хотят учитывать мнение общественности; почему раз за разом власти ходят «по граблям» и провоцируют общественное недовольство «на ровном месте» и с помощью каких простых алгоритмов действий можно эффективно профилактировать такого рода инциденты.

Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.