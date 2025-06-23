Общество

В Госдуме предложили ввести «Котопаспорт» для всех питомцев

Депутат ГД Антон Ткачев («Новые люди») направил обращение в министерство сельского хозяйства РФ с предложением ввести обязательную идентификацию домашних животных по всей России.

«Считаю необходимым ввести обязательную идентификацию домашних животных на федеральном уровне, что позволит эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев и решать проблему бездомных животных комплексно на территории всей страны. Это обеспечит ответственное отношение владельцев к своим питомцам и повысит уровень безопасности и здравоохранения в городах», - сказано в обращении.

Автор обращения предлагает назвать такую идентификацию: «Котопаспорт», «Паспорт для хвостика», «Ушки и хвостики в учёте» или «Хвостик под контролем». По его мнению, это повысит привлекательность обязательной регистрации домашних питомцев, пишет РИА Новости.

В документе уточняется, что в настоящее время обязательная регистрация домашних животных с идентификацией (например, с помощью микрочипирования) действует только в 19 регионах. Такая практика ещё не получила широкого распространения по всей территории России, особенно в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, что приводит к возникновению бездомных животных.