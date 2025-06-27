Общество

Отделочные работы выполнили в классах псковской школы №13

Отделочные работы в классах и установку новых дверей в кабинетах произвели в рамках ремонта школы №13 в Пскове, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Рассказываю, как ведутся работы в школе №13 в рамках национального проекта "Молодежь и дети". На сегодняшний день выполнили отделочные работы в учебных классах и работы по устройству стяжки. Установлены новые двери в кабинетах. Частично уложили плитку на пол в коридоре. Завершили работы по облицовке плиткой в санузлах и замене кабельных линий системы электроснабжения на 2-м и 3-м этаже», - сообщил глава города.

Также полностью завершили работы по устройству кровли из металлочерепицы.

«Завершаем работы по замене сетей водоснабжения и канализации. Производим прокладку труб отопления, стояков к радиаторам, монтируем радиаторы. Ведем работы по прокладке кабельных линий: интернет, пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Работы идут полным ходом и не вызывают препятствий для реализации проекта в срок», - заключил Борис Елкин.

Напомним, на ремонт школы выделили 114 754 027 рублей.