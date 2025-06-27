Общество

Явного потепления в Псковской области не ожидается – синоптики

Явное потепление в Псковской области не прогнозируется, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Если говорить о потеплении, то явной летней погоды пока все-таки мы не прогнозируем. Но температурный фон будет повыше уже на следующей неделе», - сказала Тала Нещадимова.

Температура воздуха будет в пределах +20...+24 градусов. Также прогнозируются кратковременные, небольшие дожди. В отдельных районах возможны грозы.

«То есть это такой средний, классический июнь для территории Псковской области», - заключила синоптик.