Общество

Последние дни текущей недели будут комфортными по погоде – Тала Нещадимова

Конец текущей недели будет комфортнее по погоде, чем ее начало, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем, что последние дни недели будут более комфортными, чем начало недели и середина», - сказала Тала Нещадимова.

Прогнозируются температуры в интервалах +18...+23 градусов. Ветер порывистый, по-прежнему западных направлений. Ночные температуры будут немного пониже, +4...+9, +7...+12 градусов.