Общество

Членам профсоюзов в Пскове рассказали о программе долгосрочных сбережений

Состоялось выездное заседание Общественного совета комитета по финансам с участием представителей профсоюзов 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Главной темой встречи стала программа долгосрочных сбережений и её преимущества для участников. В мероприятии приняли участие председатели отраслевых профсоюзов, представители Общественной палаты Псковской области, а также приглашённые эксперты.

Докладчиками выступили доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Псковского государственного университета Виктория Гусарова, специалист отдела проектов и грантов вуза Алексей Иванов. Эксперты подробно разобрали механизмы работы программы долгосрочных сбережений и ответили на вопросы участников заседания.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отметил высокую значимость проведённого мероприятия.

«Подобные встречи крайне важны для повышения финансовой грамотности наших членов профсоюзов. Программа долгосрочных сбережений открывает новые возможности для уверенного финансового будущего работников. Мы продолжим практику подобных образовательных мероприятий, чтобы каждый член профсоюза мог максимально эффективно использовать доступные финансовые инструменты», - сказал он.

Участники заседания выразили благодарность организаторам за информативное и полезное мероприятие, подчеркнув его практическую значимость для развития финансового благополучия работников региона.