Членам профсоюзов в Пскове рассказали о программе долгосрочных сбережений

Состоялось выездное заседание Общественного совета комитета по финансам с участием представителей профсоюзов 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото: Псковский облсовпроф
Главной темой встречи стала программа долгосрочных сбережений и её преимущества для участников. В мероприятии приняли участие председатели отраслевых профсоюзов, представители Общественной палаты Псковской области, а также приглашённые эксперты.
Докладчиками выступили доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Псковского государственного университета Виктория Гусарова, специалист отдела проектов и грантов вуза Алексей Иванов. Эксперты подробно разобрали механизмы работы программы долгосрочных сбережений и ответили на вопросы участников заседания.
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отметил высокую значимость проведённого мероприятия.
Участники заседания выразили благодарность организаторам за информативное и полезное мероприятие, подчеркнув его практическую значимость для развития финансового благополучия работников региона.