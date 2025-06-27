Общество

Интеллектуальное волонтерство станет темой лекции в Пскове

На День молодёжи, 28 июня, для юных жителей Пскова подготовлена насыщенная программа. Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» примет активное участие в мероприятиях. Участница проекта «Флагманы образования» проведет интерактивную лекцию на актуальную тему: принести пользу здесь и сейчас или заложить фундамент последующим свершениям на благо страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Россия – страна возможностей».

Встреча и выступление участницы проекта «Флагманы образования» пройдет в Доме молодежи (Конная, 2), в ресурсном центре добровольчества.

«Интеллектуальное волонтерство: принести пользу здесь и сейчас или заложить фундамент последующим свершениям на благо страны?» – так называется интерактивная лекция участницы проекта «Флагманы образования», эксперта «Созвездия Флагманов образования», эксперта таких ведомств, как Российская академия образования, Министерство просвещения Российской Федерации и Цифровая энциклопедия «Знание.Вики» Российского общества «Знание», доцента ЦНППМ ПОИПКРО, кандидата педагогических наук Ольги Дмитриевой.

Участники узнают о том, как работает интеллектуальное волонтерство, можно ли быть полезным сегодня или стоит заложить основу для будущих достижений на благо Родины.

Напомним, что регистрация на пятый юбилейный сезон проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается. В 2025 году участников ждут новые направления: четыре конкурсных трека «Медиа», «Культура», «Государство», «Наставничество». Цифровые сервисы: «Оценка компетенций», «Библиотека контента», «Каталог возможностей» и отбор в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования». К участию приглашаются педагоги, управленцы и студенты, готовые расти профессионально и делать свою жизнь и страну лучше.