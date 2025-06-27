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Общество

Молодежь Псковской области может подать заявку на конкурс «Лидеры села»

27.06.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

Молодежь Псковской области приглашается на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры села — 2025». Проект направлен на формирование устойчивой кадровой базы молодых управленцев и лидеров общественного мнения в сельской местности, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Конкурс «Лидеры села» включает в себя образовательную траекторию с онлайн и очными форматами; серию дистанционных испытаний (тесты знаний, мотивации, лидерского потенциала); финал в очном формате; программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями; возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

Победители получат поддержку в профессиональном и карьерном развитии, смогут пройти стажировку в органах власти различных уровней, принять участие в образовательной программе «Мастерская развития сельских территорий», а также реализовать социальные и инфраструктурные проекты.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Регистрация участников доступна на официальном сайте конкурса до 30 сентября.

Организатором конкурса выступает Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» (РССМ) при поддержке Ассоциации «ВАРМСУ» и Всероссийской политической партии «Единая Россия». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», а также входит в состав программы «Кадры для села».

Источник: Псковская Лента Новостей
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